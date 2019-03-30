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ADÜ, yazar Canan Tan’ı konuk etti

Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 55.

30 Mart 2019 Cumartesi 07:22
ADÜ, yazar Canan Tan’ı konuk etti

Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve konuşmacı olarak İz, En Son Yürekler Ölür ve Piraye gibi kitapların yazarı Canan Tan’ın katıldığı söyleşi programı Merkez Kütüphane Seminer Salonu’nda gerçekleşti.


Etkinlik öncesinde Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret eden Yazar Canan Tan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kısa zaman içerisinde büyük adımlar atan Merkez Kütüphanesinin sadece üniversite ailesine değil Aydın halkına ve araştırmacılara da hizmet verdiğini söyledi. Ziyaret Canan Tan’ın rektörle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.


Ziyaretin ardından başlayan etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.


Canan Tan, söyleşide hayatı ve edebi yaşamı hakkında bilgiler vererek Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olduğunu dile getirdi. Tan, “Eczacı olmasaydım Eroinle Dans ve En Son Yürekler Ölür, kitaplarını yazamazdım.” dedi.


Yazın hayatına mizah öyküleri ve çocuk edebiyatı dalında eserler vererek giren Canan Tan, gülmeyi seven biri olduğunu, bu yüzden mizah öykülerinde kendini bulduğunu söyledi. Mizah öyküleri ve çocuk edebiyatının yanı sıra roman ve şiir türlerinde de eserler veren Tan, eserlerinin her yaşa hitap ettiğini söyledi.


Edebiyat hayatına lise döneminde yazdığı kompozisyonlarla atıldığını söyleyen Tan, kitaplarını yazarken nasıl süreçlerden geçtiğinden, ilham kaynaklarından bahsedip kitaplarının analizini yaptı. Söyleşi, Tan’ın konuşmasının ardından soru cevap bölümüyle devam etti ve söyleyişi sonrasında öğrenciler Tan’a kitaplarını imzalattı.


Etkinliğin sonunda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Özden D. Faydalıgül, Canan Tan’a katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 07:22
  1. kitap
  2. fotoğraf

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