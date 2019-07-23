ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Cavit Kum oldu Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi yeni Dekanı Prof.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi yeni Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum oldu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Veteriner Fakültesi personelinin katılımıyla gerçekleşen törende, Prof. Dr. Ergün Ömer Göksoy Dekanlık görevini Prof. Dr. Cavit Kum’a devretti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Veteriner Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Cavit Kum’a yeni görevinde başarılar dileğinde bulundu.

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