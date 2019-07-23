ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Cavit Kum oldu
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi yeni Dekanı Prof.23 Temmuz 2019 Salı 09:59
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi yeni Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum oldu.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Veteriner Fakültesi personelinin katılımıyla gerçekleşen törende, Prof. Dr. Ergün Ömer Göksoy Dekanlık görevini Prof. Dr. Cavit Kum’a devretti.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Veteriner Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Cavit Kum’a yeni görevinde başarılar dileğinde bulundu.
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