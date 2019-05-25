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ADÜ Teknokent’ten bir başarı daha

Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent girişimcilerinden, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Doç.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 07:56
ADÜ Teknokent’ten bir başarı daha

Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent girişimcilerinden, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Çevik, BİGG programı kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) girişimcilere 200 bin TL hibe desteği sağladığı yarışmada hibe almaya hak kazanan 146 kişiden biri oldu.


Ankara’da gerçekleşen ve son aşamada 4594 başvurunun yapıldığı yarışmada, 200 bin TL’lik hibeyi almaya hak kazanan 146 kişiden biri olan Doç. Dr. Özge Çevik, TÜBİTAK 1512 BİGG kapsamındaki proje çağrısından 200 bin TL hibe desteği aldı.


TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında Yaşar Üniversitesi ve ADÜ Teknokent bünyesinde başlayan uygulayıcı kuruluş çağrısı ile Temmuz 2018 itibariyle girişimci adaylarının iş fikri başvuruları Ankara’da gerçekleştirilen son aşama ile bitmiş bulunuyor. ADÜ Teknokent, 2019 itibariyle 2. başvuru çağrılarına uygun bulunan iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirip nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK’a iletme hususunda girişimcilere destek sağlıyor.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 07:56
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