0553 313 94 23

ADÜ Teknokent Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem’den Rektör Aldemir’e ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde düzenlenen Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu’nda koordinatörlüğünü üstlendiği “En-Kolay” uygulamasının üçüncülükle ödüllendirilmesi üzerine ADÜ Teknokent AŞ Genel Müdürü Doç.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:25
ADÜ Teknokent Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem’den Rektör Aldemir’e ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde düzenlenen Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu’nda koordinatörlüğünü üstlendiği “En-Kolay” uygulamasının üçüncülükle ödüllendirilmesi üzerine ADÜ Teknokent AŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i ziyaret etti.


Doç. Dr. Cemal İyem, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu’nda kazandıkları başarı ile ADÜ’yü temsil etmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Doç. Dr. İyem, ulusal çapta düzenlenen bir organizasyondan ödülle dönmenin üniversitenin tanınırlığına katkı sağlarken ADÜ Teknokentinin imajına da olumlu katkı sağladığını ifade etti.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, başarılarından dolayı İyem’i tebrik ederek, ulusal ve uluslararası alandan gerçekleşen organizasyonlarda Üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden ADÜ ailesi bireylerine kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Bu tür organizasyonlara akademisyen ve öğrencilerimizin katılımını önemsediklerini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bilimsel çalışma ve projelerin bu şekilde güçleneceğini, bu güç ile de milletine fayda sağlayan gençler yetiştirme hedefinde olduklarını vurguladı.


Ödül kapsamında verilen Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki öğrencilerin el emekleri ile yaptıkları “Uzay Yolu” isimli tabloyu ADÜ Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:25
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katran kazanına düştü! Acılar içinde kıvranırken bulundu
    1. Katran kazanına düştü! Acılar içinde..
    2. Bebek ve diyet gıdalarında yeni dönem!
    3. Yaya Toure, Çin'e transfer oldu
    4. Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    5. Şanlıurfa’da çocuk trafik eğitim park..
    6. Alanya’daki orman yangını söndürüldü
    7. 1000 STK’dan TBMM’ye çağrı! “Batı’ya..
    8. Sisi darbesinin 6. yılı geride kaldı
    9. Darıca’da işsizliği azaltacak proje
    10. Başkan Işıksu esnafla biraraya geldi
    11. Şanlıurfa Piazza’da çizgi kahramanlar..
    12. İmam Hatipler gurur kaynağı oldu
    13. 'İnce Eller' sergisi sanatseverlerle..
    14. El Bab’da bomba yüklü motosikletle..
    15. Belediyespor karatecisi Burak Gencer..
    16. "Fenerbahçe'ye gitme, bizi bekle"
    17. Kırkpınar'da pehlivanların kayıtları..
    18. İsrail hapishanelerinde 11 Filistinli..
    19. Dünyanın tek parça en büyük taban..
    20. Kısırlık riskine karşı yumurta..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz