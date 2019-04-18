ADÜ Rektörü Aldemir, ADVAK ile kahvaltıda bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK) üyeleri ile ADÜ Restoran’da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Vakıf üyelerinin kendilerini, Vali Yavuz Selim Köşger ve Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e tanıtmasının ardından Vakfın geleceği, Vakfı güçlendirmek için yapılacak çalışmalar, Vakfın kuruluşundan günümüze gelişimi, Üniversite - kent bütünleşmesinde Vakfın rolü konuları görüşüldü.

“Dünya’nın önde gelen üniversiteleri vakıflarca kurulmuştur”

Vali Yavuz Selim Köşger buluşmada yaptığı konuşmada, Vakfın zor koşullarda, maddi sıkıntılar içerisinde hayata geçirildiğine dikkat çekerek bu konuda emeği geçen Vakıf üyelerine teşekkür etti. Vali Köşger, “Üniversite - Şehir kaynaşmasının en önemli araçlarından biri vakıftır. Üniversiteler sosyal anlamda kentleri dönüştüren kurumlardır. Dünyanın önde gelen üniversiteleri bizzat vakıflar tarafından kurulmuştur. Ülkemizde de bunun örnekleri bulunmaktadır. Burada bulunan kardeşlerimizi Üniversitemiz Vakfı’nın öncüleri oldukları için kutluyorum. Vakfın daha da güçlenerek Üniversite -kent iş birliği döngüsüne ivme kazandıracağını ümit ediyorum” diye konuştu.

“Bu enstrümanın akordunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz”

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADVAK’ı canlandırmak adına yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını, Vakıfla birlikte ekmeğini yedikleri Aydın’a yakışır bir Üniversite inşa etmek istediklerini ifade ederek, “Sizler Aydın’a sevdalısınız. Sevdalı olmasaydınız burada olmazdınız. Sizlerle birlikte Üniversitemizi büyütmek, kentimize hizmet etmek ve Vakfımızı güçlendirmek istiyoruz. Artık taşlar yerine oturdu. Çalışmak için buradayız. Bu enstrümanın akordunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“O günlerden bugünlere çok yol kat edilmiş”

ADÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Cezmi Öncüer, Vakfın kuruluş yıllarında yaşadıkları zorlukları anlatarak Vakfın kuruluş yıllarındaki faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “Kuruluş dönemimizde çok zorluklar çektik. O dönem yok yıllardı. O dönem gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarımı tekrardan görmekten dolayı çok mutluyum. O günlerden bu günlere Üniversitemizin de Vakfımızın da çok yol kat ettiğini görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor” dedi.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in Vakıf üyelerinin fikir ve önerilerini dinlemesiyle sona erdi.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ADÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Cezmi Öncüer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş, ADVAK Yönetim Kurulu Başkanı Öğr. Gör. Hasan Can Oktaylar ve vakıf üyeleri katıldı.