0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

ADÜ Rektörü Aldemir, ADVAK ile kahvaltıda bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.

18 Nisan 2019 Perşembe 07:22
ADÜ Rektörü Aldemir, ADVAK ile kahvaltıda bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK) üyeleri ile ADÜ Restoran’da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.


Vakıf üyelerinin kendilerini, Vali Yavuz Selim Köşger ve Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e tanıtmasının ardından Vakfın geleceği, Vakfı güçlendirmek için yapılacak çalışmalar, Vakfın kuruluşundan günümüze gelişimi, Üniversite - kent bütünleşmesinde Vakfın rolü konuları görüşüldü.


“Dünya’nın önde gelen üniversiteleri vakıflarca kurulmuştur”


Vali Yavuz Selim Köşger buluşmada yaptığı konuşmada, Vakfın zor koşullarda, maddi sıkıntılar içerisinde hayata geçirildiğine dikkat çekerek bu konuda emeği geçen Vakıf üyelerine teşekkür etti. Vali Köşger, “Üniversite - Şehir kaynaşmasının en önemli araçlarından biri vakıftır. Üniversiteler sosyal anlamda kentleri dönüştüren kurumlardır. Dünyanın önde gelen üniversiteleri bizzat vakıflar tarafından kurulmuştur. Ülkemizde de bunun örnekleri bulunmaktadır. Burada bulunan kardeşlerimizi Üniversitemiz Vakfı’nın öncüleri oldukları için kutluyorum. Vakfın daha da güçlenerek Üniversite -kent iş birliği döngüsüne ivme kazandıracağını ümit ediyorum” diye konuştu.


“Bu enstrümanın akordunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz”


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADVAK’ı canlandırmak adına yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını, Vakıfla birlikte ekmeğini yedikleri Aydın’a yakışır bir Üniversite inşa etmek istediklerini ifade ederek, “Sizler Aydın’a sevdalısınız. Sevdalı olmasaydınız burada olmazdınız. Sizlerle birlikte Üniversitemizi büyütmek, kentimize hizmet etmek ve Vakfımızı güçlendirmek istiyoruz. Artık taşlar yerine oturdu. Çalışmak için buradayız. Bu enstrümanın akordunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.


“O günlerden bugünlere çok yol kat edilmiş”


ADÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Cezmi Öncüer, Vakfın kuruluş yıllarında yaşadıkları zorlukları anlatarak Vakfın kuruluş yıllarındaki faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “Kuruluş dönemimizde çok zorluklar çektik. O dönem yok yıllardı. O dönem gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarımı tekrardan görmekten dolayı çok mutluyum. O günlerden bu günlere Üniversitemizin de Vakfımızın da çok yol kat ettiğini görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor” dedi.


Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in Vakıf üyelerinin fikir ve önerilerini dinlemesiyle sona erdi.


Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ADÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Cezmi Öncüer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş, ADVAK Yönetim Kurulu Başkanı Öğr. Gör. Hasan Can Oktaylar ve vakıf üyeleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 07:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hukukçulardan tepki: Bütün oylar sayılmalıydı
    1. Hukukçulardan tepki: Bütün oylar..
    2. Çiftçi Malları’na yeni başkan
    3. 'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları..
    4. Aydın Tabip Odası, öldürülen Dr. Ersin..
    5. Başkan Özcan’dan kesintisiz çalışma
    6. Dava arkadaşları Ülkücü Şehit Şaban..
    7. Kuyucak’ta çocuk şenliği düzenlendi
    8. ADÜ Rektörü Aldemir, ADVAK ile..
    9. Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    10. Diyanet 36 ile kadın müftü yardımcısı,..
    11. Başkan Erdoğan 9 üniversiteye yeni..
    12. 18.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    13. ABD'den Endonezya seçimleri açıklaması
    14. Washington'da Uygur paneli
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atama..
    16. Botsvana'da nadir rastlanan mavi elmas..
    17. New York Uluslararası Otomobil Fuarı..
    18. ABD'nin ünlü katedralinde saldırı paniği
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye..
    20. Otomobiller kavşakta çarpıştı, ortalık..
    21. D100 karayolunda otomobil alev alev..
    22. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    23. Sudan muhalefeti, askeri konseye geçiş..
    24. Hatay’da sel felaketi
    25. Arkadaş kavgası ölümle bitti: 2 ölü
    26. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3..
    27. Yunan meclisi Almanya'dan savaş..
    28. Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 ölü
    29. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki..
    30. Erzincan'da kamyonet şarampole..
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar
    Yıldırım ve İmamoğlu törende karşılaştı!
    Yıldırım ve İmamoğlu törende karşılaştı!