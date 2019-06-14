ADÜ Öğretim Üyesi Türkozan, TÜBİTAK tarafından görevlendirildi AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan, TÜBİTAK tarafından görevlendirildi.

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına bağlı Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu Danışma Kuruluna Üye olarak bir yıl süre ile seçildi.

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