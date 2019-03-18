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ADÜ öğrencilerine Çanakkale menüsü dağıttı

Çanakkale Deniz Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tralleis Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:50
ADÜ öğrencilerine Çanakkale menüsü dağıttı

Çanakkale Deniz Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tralleis Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.


Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, Genel Sekreter Baki Aslantaş, fakülte dekanları, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal, Çanakkale Savaşı’nın bir “Destan” olduğunu dile getirerek bizlere düşen en büyük görevin bu destanı yaşatmak olduğunu vurguladı.


Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir konuşmasına,Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğini ifade ederek, Çanakkale Destanı’nın başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarını yad ederek başladı.



“O Mezar Taşlarında Gönül Coğrafyamızın İzi Var”


Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraklardır. Çanakkale Savaşı, yedi düvele meydan okuyan dönemin en modern ordularını dize getiren tarihin akışını değiştiren ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Bizim millet anlayışımızın milliyetçilik anlayışımızın çerçevesi Çanakkale’de çizilmiş, özünü kökünü burada bulmuştur. Bu ruhu anlamayan, milliyeti de milliyetçiliği de anlayamaz. O mezar taşlarında Bağdat, Şam, Kudüs var. Bakü var, Saraybosna var. O mezar taşlarında Gazze var, Gümülcine, Üsküp var, Taşkent var, Buhara var… Anafartalar’da Arıburnu’nda‘Gönül Coğrafyamızın’ izi var. Çanakkale’yi anlayamayan, Türkiye’yi asla anlayamaz.


Öldü denilen İmparatorluğunn dünyanın en kesif ordularını yerle yeksan ettiği Çanakkale Savaşı’nda birliğin beraberliğin kardeşliğin imanın ve muhabbetin en çarpıcı örneklerinin yaşandığını kaydeden Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Çanakkale’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin “Önsözü” olduğunu ifade etti. Sözlerini sürdüren Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Tüm olumsuz koşullara rağmen iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuştur. Çanakkale’de yakılan meşale, istiklal mücadelemizde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yolumuzu aydınlatmıştır. Cumhuriyetimiz, Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı gibi büyük mücadelelerin büyük fedakarlıkların üzerine inşa edilmiştir.” diye konuştu.


Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in konuşmalarının ardından törene katılanlara,Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından “ Dönmeyi Hiç Düşünmediler” “Bir Hilal Uğruna” yazılı tişört dağıtıldı.


Çanakkale Koşusu Yoğun İlgi Gördü


Konuşmaların ardından öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği ve Rektör Osman Selçuk Aldemir’in başlattığı 3 bin 500 metrelik “Çanakkale Koşusu” gerçekleşti. Koşunun ardından dereceye giren öğrencilerimize ADÜ öğretim üyelerince madalyaları takdim edildi. Etkinliğin sonunda buğday çorbası, üzüm hoşafı ve bir somun ekmekten oluşan “Çanakkale Menüsü” dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:50
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