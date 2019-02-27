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ADÜ, Isparta’da yoğun ilgi gördü

Isparta’da düzenlenen eğitim Yükseköğretim Tanıtım Günleri yoğun ilgi gördü.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:24
ADÜ, Isparta’da yoğun ilgi gördü

Isparta’da düzenlenen eğitim Yükseköğretim Tanıtım Günleri yoğun ilgi gördü. Tanıtım günlerine katılan Aydın Adnan Menderes Üniversite’si yoğun ilgi gördü.


Isparta Eğitim Kompleksi Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen, iki gün süren ve 20 üniversitenin katıldığı Yükseköğretim TanıtımGünleri Fuarı sona erdi.Isparta’da Eğitim hayatını sürdürenbinlerce öğrencinin katılım sağladığı Yükseköğretim tanıtım fuarında öğrenciler hayallerindeki üniversitelerin temsilcileri ile birebir görüşme fırsatı bulup akıllarındaki sorulara cevap aradı.


Fuara Aydın’dan katılan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi fuar boyunca yoğun ilgi gördü. Yakın zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen sekizinci Üniversitesi unvanına da sahip Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 221 farklı bölümde gerçekleştirdiği tanıtımlarda fuarın da gözdesi oldu.


Fuara katılan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arş. Gör. Dr. Ali Emre Dingil öğrencilerin emeklerine rehberlik etmek için Türkiye’nin dört bir tarafında fuarlara katıldıklarını ifade ederek “Eğitim, ülkemizin geleceğindeki en önemli lokomotif. Günümüz dünyasında en pahalı ve kıymetli şey bilgi. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi Yöneticileri önemli bir etkinliğe imza atarak bizleri de Isparta’nın öğrencileri ile buluşturdular. Öğrenciler bölümler ve üniversite şehirleri ile ilgili merak ettikleri sorulara cevap aradı, bizler de onlara rehberlik ederek bilgi verdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak projelere birlikte başarmak için öğrencilerimizi üniversitemize ve Aydın’a davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:24
  1. doğa

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