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ADÜ ilk iftarda bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

07 Mayıs 2019 Salı 14:35
ADÜ ilk iftarda bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Ramazanın ilk iftarında öğrencilerle bir araya geldi.


Ramazan ayının ilk iftarında ADÜ öğrencileriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ’de bir ilk yaşandığını ifade etti. İftar yemeğine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri, Genel Sekreter Baki Aslantaş, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık 5 bin öğrencinin yoğun katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinde merkez kafeteryanın iki katı tamamen doldu. Sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuşmanın ve bu mutluluğu öğrencileriyle paylaşmanın sevincini yaşadığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “İlk iftarımızı birlikte yaparak soframızı bereketlendiniz. Ramazan-ı Şerif’teki oruç, hakiki, samimi bir şükrün anahtarıdır. İnancımızın ve kültürümüzün en güzel örneklerinin sergilendiği, şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu, gönüllerin coştuğu, ruhlarımızın arındığı bu rahmet ayı, insani erdemlerimizi güçlendirmek için büyük fırsatlar sunmaktadır. Rabbim bizleri bu kutlu ayda onun faziletlerinden nasiplenen kullarından eylesin” dedi.


Konuşmasının ardından iftar duasını okuyan Rektör Aldemir, Ramazan-ı Şerifin hayrının üstümüzde bulunması temennisinde bulundu. Öğrenciler üniversitede bir ilkin yaşandığını ifade ederek Ramazanın ilk iftarında kendileriyle bir araya gelen Aldemir’e memnuniyetlerini dile getirip teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 14:35
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