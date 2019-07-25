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ADÜ ile Aydın Ekonomi Kulübü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Ekonomi Kulübü arasında “Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu” kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:52
ADÜ ile Aydın Ekonomi Kulübü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Ekonomi Kulübü arasında “Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu” kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.


Kuva-yiMilliye’nin100. Yılı münasebetiyle Kurtuluş Savaşı Kahramanı, Aydın ili ve ADÜ için önemli bir değer olan Yörük Ali Efe markası ekseninde,geçmişten günümüze Aydın yöresineait somut olan ve olmayan kültürel mirasların araştırılmasının ve kayıt altına alınarak korunmasının hedeflendiği, 28-30 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu kapsamında,düzenlenen protokol töreninde, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Yıldıray Servet Çınar ve kulüp üyeleri bulundu.


“Sempozyumun, toplumun birlik ve beraberliğini perçinleyeceğini öngörüyoruz”


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sempozyumun her yıl düzenlenerek gelenekselleşmesini hedeflediklerini, bu sayede Aydın yöresi hakkında çalışma yapan araştırmacıları bir araya getirip disiplinler arası bilgi paylaşımı ile yerelden evrensele doğru ilerleyen bir kültür köprüsü kurulmasının amaçlandığını belirtti.Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Genç kuşaklara ulaşmayı sağlayacak bu kültür köprüsü ile aynı zamanda halk kültürü temelinde bir uzlaşı zemini oluşturarak, toplumun birlik ve beraberliğinin de perçinleneceğini öngörüyoruz” dedi.


Üniversite ile Aydın Ekonomi Kulübü arasındaki iş birliği yükümlülüklerinin belirlendiği protokol töreninde,yapılacak çalışmalar ve iş birliğinin ayrıntıları görüşülürken, katılımcıların 11 Ekim 2019 tarihine kadar Türkçe ve İngilizce bildiri özetlerini [email protected] adresine ulaştırarak sempozyuma katılabilecekleri belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:52
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