ADÜ emekliye ayrılan personellerini uğurladı AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi’nden (ADÜ) 2019 yılında emekliye ayrılan personeller için emeklilik töreni düzenlendi.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi’nden (ADÜ) 2019 yılında emekliye ayrılan personeller için emeklilik töreni düzenlendi.

ADÜ Merkez Yemekhanede gerçekleşen emeklilik töreninde Genel Sekreter Baki Aslantaş, kuruma aidiyet duygusu ile gerçekleştirdikleri özverili çalışmalardan dolayı personelimize teşekkür etti ve bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve başarı diledi.

Genel Sekreter Baki Aslantaş’ın, emekli personeller Atilla Metin, Aliye Çolak, Ziya Öztürk, Bülent Büyüktarakçı, Kemal Ungan, Mustafa Akıncı, Gönül Bardakçı’ya teşekkür belgelerini sunduğu törende, veda eden personeller ADÜ ailesinin bireyi olmaktan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

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