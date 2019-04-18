ADÜ Aydın’ın değerlerini ağırlıyor

Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ‘Kütüphane Sohbetleri’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşi, İncirliova Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Beyazıt Cağış’ın katılımlarıyla Merkez Kütüphane Seminer Salonu’nda gerçekleşti.

Beyazıt Cağış konuşmasında bilim felsefesi, din felsefesi, marksizm, sosyoloji teorilerinden hareketle gündelik hayatın sosyal olaylarını, insanların günlük hayattaki kaygılarını ve var oluş sancısını tartıştı.

Katılımcıların sorularla konuşmacıya dahil olmasıyla münazaraya dönüşen söyleşide Beyazıt Cağış, “Bu çağ tasavvuf uzmanlarıyla bilim insanlarının buluştuğu çağ olacaktır. Şeklen modern gözükmek, modernleşmek değildir ki biz ülke olarak modernleşemedik. Zihniyet ve insaniyet olarak modernleşebilirsek doğru yoldayız demektir” dedi.

Beyazıt Cağış’ın, Aydın şehrinin medar-ı iftiharlarından olduğunu ve kendisini ADÜ’de ağırlamaktan onur duyduğunu dile getiren Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir adına teşekkür belgesi ve ADÜ hediyelerinden takdim etti ve Kütüphane Sohbetleri etkinliklerinde Aydın ilinin değerlerini personel ve öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.