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Adsız alkolikler Kaş’tabir araya geldi

Adsız alkolikler Egekom Kaş bölge toplantısı yapıldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:56
Adsız alkolikler Kaş’tabir araya geldi

Adsız alkolikler Egekom Kaş bölge toplantısı yapıldı.


Antalya Kaş’ta bir otelde iki gün süreyle yapılan toplantıya çeşitli illerden 50 adsız alkolik ve yakınları katıldı.


Adsız alkolikler gönüllüsü Ethem T., toplantıda tüm dünyada kabul gören 12 adımda alkolden kurtulma yöntemi ve alkolü bırakanların yaşadığı deneyimlerin anlatıldığını ifade etti.


Hedefin ayık kalmak ve diğer alkoliklerin ayıklığa ulaşmasına yardım etmek olduğunu belirten T., “Adsız alkolikler, kendi ortak sorunlarını çözmek için bir araya gelen kadın ve erkeklerin birbiriyle deneyimlerini, güçlerini ve umutlarını paylaşarak, başka insanlara alkolizmden kurtulması için yardımcı olmaktadır. Burada aynı hedef etrafında birleşen insanlar manevi anlamda da birbirine destek oluyor. Adsız alkolik üyeliği için gereken, içki içmeyi bırakma isteğidir. Bir aidat veya ücret yoktur. Toplantıya katılmak, bu sorunu yenmiş arkadaşlarımızın bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak da ücretsizdir. Bu toplantıya alkol bağımlılarının yakınları da gelerek, buradaki insanların birikim ve tecrübelerinden yararlanabilir” dedi.


T., alkol sorunu olan ve ilk defa Adsız Alkolikler’e başvuran kişinin yapmasını gerekenleri de şöyle anlattı:


“Örneklemelerle yaşadıklarımızı, deneyimlerimizi ve ‘ne yapılmalı’ konusunu ifade ederiz. Kişi bu mesajı alırsa, gelir bu ağa katılır. Eğer gerekirse tıbbi yardım kuruluşlarıyla bağlantı kurarak, kişiye yardım sağlayabiliriz. Türkiye’de yabancılar için yabancı dilde toplantı yapan gruplarımız da var. ‘Ben alkolden muzdaribim’ diyen herkes bu gruba ‘anında’ katılabilir. Kaş’ta da bu ağda yer alan arkadaşlar var. Konuyla ilgili problemi olanlar, ‘adsizalkolikler.com’ web adresine yardım ve sorular için başvurulabilir.”


Adsız Alkolikler 71.Türkiye Geleneksel Büyük Toplantısının 4,5,6,7 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya Göynük Kemer’de yapılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:56
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