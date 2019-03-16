Adriano devam edemedi Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Göztepe mücadelesinin 7.

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Göztepe mücadelesinin 7. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Adriano’nun yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.

Beşiktaş’ta Adriano, Göztepe mücadelesinin 7. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık sonrasında sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Adriano, doktorların da onayı sonrasında oyundan çıktı. Sekerek yedek kulübesine gelen Brezilyalı oyuncu, 7. dakikada oyundan çıkarken, bu futbolcunun yerine Necip Uysal, 12. dakikada oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılar 5 dakika boyunca Göztepe’ye karşı 10 kişi mücadele ederken, bu süre içerisinde Adem Ljajic, Adriano’nun yerine sol bek olarak forma giydi. Necip Uysal’ın oyuna dahil olmasıyla birlikte stoperde Vida-Necip ikilisi sahada yer alırken, Medel ise sol beke geçti.

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