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Adrenalin tutkunu çılgın motorcular parkur istiyor

Sivas’ta çeşitli meslek gruplarından çok sayıda kişinin bir araya gelerek oluşturduğu motosiklet grubu üyeleri, çılgınca hareketler gerçekleştirebilecekleri parkurlar oluşturulmasını istiyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:51
Adrenalin tutkunu çılgın motorcular parkur istiyor

Sivas’ta çeşitli meslek gruplarından çok sayıda kişinin bir araya gelerek oluşturduğu motosiklet grubu üyeleri, çılgınca hareketler gerçekleştirebilecekleri parkurlar oluşturulmasını istiyor.


Sivas’ta aralarında; öğretmen, doktor ve mühendis gibi çeşitli meslek gruplarından çok sayıda motosiklet tutkunu Yiğido Enduro Motor isimli bir kulüp oluşturdu. Motorları ile adrenalini yüksek ve çılgınca hareketler yapan grup üyeleri haftanın belli günlerinden bir araya gelip buldukları trafiğe kapalı zorlu parkurlarda kendi sınırlarını zorluyor. Motorları ile neredeyse tamamen dik tepelere tırmanmayı başaran sporcular, izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiriyor.


Motosiklet tutkunları, motosiklet sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için Sivas’ta uygun alanlar bulunmadığını belirterek, yetkililerden uygun parkurlar oluşturulmasını talep etti. Grup adına konuyla ilgili açıklama yapan İngilizce öğretmeni Olcay Atmin, “Enduro sporu bir motor sporudur. Diğer motor sporlarında farkı doğada yapılmasıdır. Doğada zor koşullarda motorumuzla geziler düzenliyoruz.İlk bakışta herkes bu sporu zor ve tehlikeli spor olarak addediyor fakat gerçekten kolay bir spor çünkü kullandığımız motorlar gerçekten teknolojik ve güçlü makineler. Kontrolü kolay olan makineler. Koruyucu ekipmanlarımızı sağlam giydiğimiz takdirde, ekibimizde tecrübeli ise gerçekten zevk alabileceğimiz bir spor. Sivas şartlarında düşündüğümüz zaman Sivas kışları uzun geçen soğuk iklimi ile tanınmış bir şehir. Dört mevsim yapabileceğimiz bir spor ne diye soracak olursanız ben kesinlikle enduroyu tavsiye ederim çünkü Sivas’ımızın dört bir tarafı dağlarla çevrili ve bu sporu yapmaya çok müsait. Atlamaktan hoplamaktan zıplamaktan hoşlanan genç arkadaşları özellikle bu spora davet ediyorum. Yiğido enduro motor spor kulübü olarak biz yetkililerden özellikle yerel yöneticilerimizden bu sporu yapmamız için uygun bir pist istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar başlattık. Pistimizin çizimlerini tamamladık” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:51
  1. doğa

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