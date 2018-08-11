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Adolf Hitler kıyafetli protesto!

Hindistan'da milletvekili Sivaprasad, eyaleti Andhra Pradeş'e özel statü verilmesi amacıyla Başbakan Narendra Modi'yi protesto etti. Sivaprasad, Yeni Delhi'deki parlamentoya Adolf Hitler kostümüyle gitti.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 21:47
Adolf Hitler kıyafetli protesto!

Hindistan'da bir milletvekili, Nazi rejiminin diktatörü Adolf Hitler kılığına girerek Yeni Delhi'deki parlamentoya gitti. Kahverengi bir pardösü, kolunda gamalı haç işaretli bir bant ve tipik Hitler bıyığı ile parlamentoya giden 67 yaşındaki Naramalli Sivaprasad, bu eylemiyle, eyaleti Andhra Pradeş'e özel statü verilmesini ve böylece daha fazla ekonomik destek alabilmelerini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Eski bir aktör olan Sivaprasad, siyasi hedeflerine ilgi çekebilmek için parlamentoya farklı kostümlerle gitmesiyle tanınıyor. Sivaprasad'ın daha önce de Hindu tanrısı Rama, çoban veya kadın kılığına girdiği belirtiliyor.

HİNDİSTAN'DA HİTLERE BAKIŞ AÇISI FARKLI

Parlamento binası önünde Hitler'in taklidini yapan milletvekilinin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi de Nazi diktatöre benzettiği ve başbakanı aynı şekilde güç tutkunu olmakla suçladığı bildiriliyor. Sivaprasad, Hitler'in de kimsenin tavsiyesini dinlemediğini ve insanların iyiliğini düşünmediğini kaydetti. Sivaprasad'ın partisi TDP, Andhra Pradeş eyaletinde iktidarda ve eyaletin statüsü konusundaki anlaşmazlık yüzünden birkaç ay önce Modi'nin partisi BJP ile gittiği koalisyondan ayrılmıştı.

Hindistan'da birçok kişi tarafından Adolf Hitler, öncelikle soykırım yapan bir faşist değil, Almanya'nın çıkarları doğrultusunda hareket etmiş güçlü bir lider olarak görülüyor. Hitler'in "Kavgam" adlı kitabı hâlâ yüksek satış rakamlarına ulaşıyor. Hatta ismi ve imajı sık sık ticari amaçlarla da kullanılıyor, ülkede Hitler marka dondurma var, birkaç sene önce de Hitler adlı bir butik açılmıştı. Hitler'in resmi, birkaç ay öncesine kadar ilham veren liderler hakkındaki bir çocuk kitabının da kapağında yer alıyordu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 21:47
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