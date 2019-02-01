ADOB'un çocukları "Yaşa Müzik" diye haykıracak

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) 180 kişiden oluşan Çocuk ve Gençlik Korosu, 2 engelli arkadaşlarının solistliğinde "Yaşa Müzik" konseri verecek.

Devlet Opera Balesi Çocuk Korosu Şefi Öykücan Yavşan'ın yönetiminde, 3 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek konserde, Cenan Akın ile Can Aksel Akın'ın yazdığı çocuk şarkıları seslendirilecek.

Leyla Gencer Sahnesi'ndeki konserde, 7-18 yaş grubundaki 180 kişilik koro, piyanist Tuğçe Dağlı'nın eşliğinde birbirinden neşeli 13 çocuk şarkısıyla yağmur, fırtına, kuş gibi doğaya ait sesleri sunacak.

"Yaşa Müzik" konserinde biri down sendromlu diğeri görme engelli 2 çocuk da sahne alacak.

Temsil metnini Ali Nihat Yavşan, sunuculuğu Devlet Tiyatrosu sanatçısı Boğaçhan Sözmen'in üstlendiği konserin, dans koreografisi Victoria Kahraman'a ait.

- Babadan oğula yazılan şarkılar

ADOB Çocuk ve Gençlik Korosu Genel Koordinatörü Hülya Günay Kazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Can Aksel Akın'ın hem babası Cenan Akın tarafından kendisine yazılan hem de kendisinin oğluna yazdığı şarkılarla repertuvar oluşturduklarını belirtti.

Babadan oğula yazılan şarkıları mevsimler teması içinde metinlerle birleştirdiklerini anlatan Kazan, "Biz bu konseri sanatsal bir üretim olarak değerlendirmiyoruz. Devlet Opera ve Balesi bünyesinde çocukların sahne sanatlarını tanımaları, birbirleriyle dostluk içerisinde şarkı söylemelerini istedik. Amacımız çocuklarımıza birlik ve beraberlik duygusu içerisinde arkadaş olabilmelerini sağlamaktı. Bunu da başardık." ifadesini kullandı.

Konser sonrasında solfej, repertuvar eğitimine başlanacağını kaydeden Kazan, eğitimin temelini konserle atacaklarını bildirdi.