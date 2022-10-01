Adnan Süvari kimdir?

Adnan Süvari 1926 yılında Aydın'da dünyaya geldi. Futbola İzmir'de başladı. Göztepe'de 10 sene oynadı. İzmir Karması'nda yer aldı. İzmir Yüksek Ekonomi Ticaret Okulu'nda basketbol oynadı. Okulu bitirdikten sonra tekstil mühendisliği öğrenimi yaptı.

Londra'da açılan antrenörlük kursuna katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra ilk önce bir buçuk sezon Karşıyaka'da görev aldı. Burada Ekim 1960'ta görevine son verilmesinden sonra Göztepe'de teknik direktör András Kuttik'ın yardımcılığını üstlendi. Kuttik 1960-61 sezonu için eski takımı Beşiktaş'la anlaştıktan sonra Göztepe'de Süvari teknik direktörlüğe getirildi. 1966'da Türk millî takımına antrenör oldu. Üç yıl iki görevi birlikte yürüttü. 1970'te antrenörlüğü bıraktı.

Göztepe'de başa geçtikten sonra, 1962'den itibaren 4-3-3'ü takımın kalıcı taktiği olarak belirleyen Süvari, takımın taktiğini golcü Fevzi Zemzem'e göre şekillendirmişti. Kolektif oyun anlayışını Göztepe'ye getiren Süvari, total futbolun uygulayıcılarından biri oldu. Göztepe, Süvari döneminde, 1964-65 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda mücadele etmeye başladı. Göztepe 1964-67 yılları arasında üç sezon boyunca oynadığı ilk tur maçlarının ardından turnuvaya veda etmişti. Göztepe ile 1968-69 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final, 1969-70 sezonunda da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynama başarısını yakaladı. Avrupa'daki başarıların yanı sıra Göztepe, Süvari yönetiminde iki Türkiye Kupası ve iki de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı

Ağabeyi Sebahattin Süvari'nin 1970 yılındaki ölümünün ardından yönetimle anlaşmazlığa düşen Adnan Süvari, görevinden istifa etti. Ayrıca teknik direktörlük kariyerine de nokta koydu. 1972 yılında evlenen Süvari'nin iki kız çocuğu oldu, uzun süre TFF üyeliğinde bulundu, sigortacılık işine girdi, Milliyet gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.

Süvari, 6 Haziran 1991'de Antalya'da kalp krizinden öldü. Mezarı İzmir'in Pınarbaşı semtindeki Hacılarkırı mezarlığındadır.1974 yılında çekilen Uyanık Kardeşler filminde filmin antreman sahnelerinde konuk oyuncu olarak görünmüştür.

Adnan Süvari 6 Haziran 1991'de Antalya'da yaşamını yitirdi.