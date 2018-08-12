Adnan Şefik Çirkin kimdir? Adnan Şefik Çirkin İYİ Parti MDK üyesi oldu

İYİ Parti 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu listesine giren Adnan Şefik Çirkin kimdir? Adnan Şefik Çirkin nereli? İşte Adnan Şefik Çirkin Biyografisi…

15 Temmuz 1962 yılında Reyhanlı’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İskenderun’da yaptı. 24. dönem MHP Hatay Milletvekili olarak görev yapmaktadır. Çirkin evli ve 2 çocuk babasıdır.

Partinin 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu'nda Adil Erkoç, Mine Baş ve Özcan Pehlivanoğlu yerini korurken, Feridun Bahşi, Adnan Şefik Çirkin, Ali Işıner Hamşioğlu, Baha Cankut Sarıtaş, Ethem Baykal, Kadriye Ünler, Ali Kamış ve Beril Gümüş yeni giren isimler oldu. Öte yandan, daha önceden Merkez Disiplin Kurulu'nda yer alan Berna Biçer Genel İdare Kurulu listesine girdi.