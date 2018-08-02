Adnan Özbal kimdir? Adnan Özbal YAŞ'da hangi türbeye terfi etti?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külleyesi’nde yapıldı. YAŞ kararlarında önemli atamalar gerçekleşti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Oramiralliğe yükseltildi. Peki Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal kimdir? Adnan Özbal nereli ve kaç yaşında?

1958 yılında İstanbul'da doğan Tümamiral Adnan ÖZBAL, ilk ve ortaokul tahsilini tamamlamasını müteakip, 1973 yılında Deniz Lisesi'ne girmiş ve 1980 yılında Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen olarak mezun olmuştur. 1980-1981 yılları arasında TCG İstanbul, 1981-1983 yılları arasında TCG M.F.ÇAKMAK muhriplerinde Harekat Elektronik Subaylığı, 1983-1985 yılları arasında TCG ŞAHİN II. Komutanlığı, 1986-1987 yıllarında TCSG-22 Komutanlığı görevlerinde bulunan Tümamiral Adnan Özbal, müteakiben 1987-1989 yılları arasındaki Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayarak 1989-1991 yıllarında Hücumbot Filosu Hrk. Kısım Amirliği, 1991-1993 yıllarında TCG ŞAHİN Komutanlığı, 1993-1995 yıllarında Genelkurmay İstihbarat Bşk.lığı proje subaylığı görevlerinde bulunmuştur.

2012'DE TÜMAMİRALLİĞE TERFİ ETTİ

1995-1996 yıllarında TCG RÜZGAR Komutanlığı, 1996-1999 yılları arasında Napoli/İtalya'da STRIKFORSOUTH Karargahında Tatbikat Proje Subaylığı, 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Proje ve Mali Program Daire Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında 2'nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu, 2005-2006 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, 2006-2008 yıllarında Harekat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2008 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir. 2008-2010 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2010-2011 yılları arasında Hücumbot Filosu Komutanlığı, 2011 yılında Persenol Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevini ifa eden Tümamiral Adnan Özbal 2012 yılında Tümamiralliğe terfi ederek Deniz Harp Okulu Komutanlığına atanmıştır. Özbal daha sonra Koramiral rütbesine terfi ederek, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı olarak görevlendirilmişti. ÖZBAL, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1995 yılında lisans diploması almıştır. Özbal, NATO Madalyası (Eski Yugoslavya) ve ABD Deniz Kuvvetleri Liyakat Madalyası sahibidir. Gaye ÖZBAL ile evli olan Koramiral Özbal'ın bir kızı vardır.