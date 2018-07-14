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Adnan Oktar'ın en yakınındaki en ünlü isimler

11 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı kararı bulunan 235 kişiden aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 192’si yakalanmıştı. Adnan Oktar operasyon öncesinde A9 TV’deki programında kendisinin yetiştirdiği talebelerini isim vererek tek tek tanıştımştı. İşte Adnan Oktar’ın kendi ağzından talebelerinin isimleri

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:31
Adnan Oktar'ın en yakınındaki en ünlü isimler

11 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı kararı bulunan 235 kişiden aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 192’si yakalanmıştı. Adnan Oktar operasyon öncesinde A9 TV’deki programında kendisinin yetiştirdiği talebelerini isim vererek tek tek tanıştımştı. İşte Adnan Oktar’ın kendi ağzından talebelerinin isimleri

Acun Ilıcalı: Ünlü TV programcısı

Esat Yontuç

Tuba Çalkılıç Türkiye Gehç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi

Esra Atik: AK Parti İstanbul 24. Dönem İstanbul Milletvekili adayı

Caner Taslaman: İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde profösürmüş. İslami güye Adnan Oktar’dan öğrenin kişiymiş

Teyfur Erdoğdu: Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde profösür. TRT’de Habertürk’te vs. birçok TV kanallarında programlara çıkıyor.

Ayşin Altuniç Güven: İYİ Parti kurucu üyesi

Ömer Cenker Ilıcalı: Kendisine ait KBB cerrahi polikiliniği var

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:31
  1. İstanbul
  2. Esra Atik
  3. Tuba Çalkılıç
  4. caner taslaman
  5. Teyfur Erdoğdu

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