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Adnan Oktar'ın yakalanma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik dün sabah operasyon düzenlendi. Kaçma girişiminde bulunan Adnan Oktar'ın polis tarafından gözaltına alınma alınan ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:30
Adnan Oktar'ın yakalanma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik dün sabah operasyon yapıldı. Oktar, Kandilli'deki evine geldiğinde kapıdaki polisleri gördü. Adnan Oktar, kaçarak Sarıyer'e doğru ilerledi. Oktar'ın peşine takılan polis ekipleri, Maslak'ta operasyon yaptı. Adnan Oktar'ın aracının önü polisler tarafından kesildi. Araçtan indirilen Oktar ve yanındaki kadın gözaltına alındı. Kelepçelenen Adnan Oktar ve yanındaki kadın polis aracına bindirildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 16:30
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  4. KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

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