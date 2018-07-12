Adnan Oktar'ın villasından çıkan vazodaki ilginç detay!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince Adnan Oktar'ın evinde yapılan aramalarda silahların yanı sıra çok sayıda tarihi eser de vardı.

Adnan Oktar'ın villasının deposunda bulunan tarihi eser ve antika eşyalar ise incelenmek üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeye getirildi.

Ümraniye'deki villanın deposunda el konulan tarihi eser ve antika eşyalar arasında 2014 hayatını kaybeden Nakşibendi tarikatinin lideri Şeyh Nazım Kıbrısi'ye verilmek üzere Adnan Oktar imzalı bir vazo da bulundu.

Üzerindeki yazıda Şeyh Nazım Kıbrısi'ye saygısını dile getiren Oktar'ın tarihi değer taşıdığı belirtilen vazosu 2012 yılı imzasını taşıyor.

El konulan ve incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen eserler arasında ayrıca orjinali ABD'nin Minnesota Eyaeti'ndeki Minneapolis Institute Art'da bulunan Jean Leon Gerome'a ait 'Halı tüccarları' isimli tablonun bir kopyası bulundu.