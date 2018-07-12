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Adnan Oktar'ın villasına mühür vuruldu

Adnan Oktar’ın Çengelköy sırtlarında, orman içindeki lüks villası 17 saat süren aramanın ardından mühür vuruldu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 04:29
Adnan Oktar'ın villasına mühür vuruldu

Dün sabaha karşı yapılan baskında Oktar’ın korumalarının direnişi üzerine özel harekat timlerinin desteğiyle villaya giren ekipler 22 kişiyi gözaltına almıştı. Evde çok sayıda silah ele geçirilirken villada aramalar yaklaşık 17 saat sürmüştü. 

Bomba uzmanı köpeklerin de katıldığı aramaların ardından villadaki bazıları zırhlı 18 araç çekicilere yüklenerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. Polis ekipleri ve gözaltına alınan 22 şüpheli dün gece saat 22:30 sıralarında villadan ayrıldı.

Villanın kapısına mühür vuruldu. Kapıda ekipler beklemeye devam ediyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 04:29
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