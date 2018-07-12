Adnan Oktar'ın villasına baskın anı böyle görüntülendi

Adnan Oktar grubuna yönelik olarak Kandilli'deki 100 odalı olduğu belirtilen villaya yapılan operasyon polis helikopteri kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde villanın girişinde polisler ve gözaltına alınanların yere yatırıldıkları görülüyor.

235 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı. Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

OKTAR, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi. Oktar Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı. Başsavcılık, Adnan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konurken şirketlerine kayyım atandı. Oktar'ın evinden birçok tarihi eser çıkarken garajdaki çoğu lüks 16 araca el konuldu. Vatandaşlar sağlık kontrolü çıkışında Adnan Oktar'a büyük tepki gösterdi.

70 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Oktar hakkında yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kişinin şikâyetçi olduğu belirtildi. Öte yandan, avukatlarıyla görüşen Oktar'ın; meyve suyu, elbise ve çamaşır istediği ifade edildi.