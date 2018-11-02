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Adnan Oktar'ın veliahtı da itirafçı oldu: Her şeyi anlattı

Adnan Oktar'ın 32 yıldır yanında bulunan ve itirafçı olarak serbest kalan Serdar Dayanık önemli açıklamalarda bulundu. Dayanık, Oktar ve grubunun ayrılmak isteyenlere yüzlerce dava açarak yıldırma politikası izlediğini söyledi.

02 Kasım 2018 Cuma 08:03
Adnan Oktar'ın veliahtı da itirafçı oldu: Her şeyi anlattı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik süreç devam ediyor. Bir taraftan örgütten ayrılıp etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyenlerin sayısı da gittikçe artıyor. 

Güzel-zengin kriteri

Adnan Oktar’ın 32 yıldır yakınında bulunan ve veliahtı olarak tanınan işadamı Serdar Dayanık konuştu. İtirafçı olup cezaevinden çıkan Dayanık, kopuşun ardından vicdanen büyük bir rahatlama yaşadığını söyleyerek şunları kaydetti:

Zamanla A9’daki gibi tuhaf bir yaşam tarzı oluştu. ‘Kedicikler’ tartışmalarına sebep oldu. Bu durum örgütte ciddi bir ahlaki dejenerasyonu gözler önüne serdi. Oktar çevresindeki arkadaşlarını seçerken Masonik teknikler kullandığını söylerdi. Güzel-yakışıklı, kültürlü ve zengin olmasına dikkat ederdi. Kendisine karşı duran ya da örgütten ayrılmak isteyen kişilere yüzlerce dava açıyordu. Oktar hukuk yolunu bir silah olarak kullanıyordu. O kadar çok sayıda dava açardı ki kişinin ticari hayatını, aile düzenini bitirirdi. 

Üzerimden ağır bir yük kalktı

“Örgütten ayrılma konusunda bir iç kopuş daha önce başlamıştı” diyen Dayanık şöyle devam etti: Operasyon, cesaretsizliğimi ortadan kaldırdı. Örgütten ayrılmakla üzerimden büyük ve ağır bir yük kalkmış oldu. Örgütte bulunduğum süreç içerisinde, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ederek kalplerini kırdığım, zarar verdiğim kişilerden özür diliyorum.

50 firma örgütün hizmetinde

2000'de örgüt üyeleri ticari konulara yöneldi. Yurtiçinde ve yurtdışında 50 civarında firmanın örgüte ait olduğunu veya birlikte kazançlarını örgüte aktardığını değerlendiriyorum.

(Akşam)

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 08:03
  1. adnan oktar
  2. serdar dayanık
  3. itiraf

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  • Milletin iradesiMilletin iradesi19 dk önce
    Allah siyonistlerin ve onların köpeklerinin iki cihanda belasını versin.
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