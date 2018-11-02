Adnan Oktar'ın veliahtı herşeyi tek tek anlattı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik süreç devam ediyor. Bir taraftan örgütten ayrılıp etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyenlerin sayısı da gittikçe artıyor.

GÜZEL-ZENGİN KRİTERİ

Oktar’ın 32 yıldır yakınında bulunan ve veliahtı olarak tanınan işadamı Serdar Dayanık, AKŞAM’a konuştu. İtirafçı olup cezaevinden çıkan Dayanık, kopuşun ardından vicdanen büyük bir rahatlama yaşadığını söyleyerek şunları kaydetti: Zamanla A9’daki gibi tuhaf bir yaşam tarzı oluştu. ‘Kedicikler’ tartışmalarına sebep oldu. Bu durum örgütte ciddi bir ahlaki dejenerasyonu gözler önüne serdi. Oktar çevresindeki arkadaşlarını seçerken Masonik teknikler kullandığını söylerdi. Güzel-yakışıklı, kültürlü ve zengin olmasına dikkat ederdi. Kendisine karşı duran ya da örgütten ayrılmak isteyen kişilere yüzlerce dava açıyordu. Oktar hukuk yolunu bir silah olarak kullanıyordu. O kadar çok sayıda dava açardı ki kişinin ticari hayatını, aile düzenini bitirirdi.

ÜZERİMDEN AĞIR BİR YÜK KALKTI

“Örgütten ayrılma konusunda bir iç kopuş daha önce başlamıştı” diyen Dayanık şöyle devam etti: Operasyon, cesaretsizliğimi ortadan kaldırdı. Örgütten ayrılmakla üzerimden büyük ve ağır bir yük kalkmış oldu. Örgütte bulunduğum süreç içerisinde, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ederek kalplerini kırdığım, zarar verdiğim kişilerden özür diliyorum.

50 FİRMA ÖRGÜTÜN HİZMETİNDE

2000'de örgüt üyeleri ticari konulara yöneldi. Yurtiçinde ve yurtdışında 50 civarında firmanın örgüte ait olduğunu veya birlikte kazançlarını örgüte aktardığını değerlendiriyorum.