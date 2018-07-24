 Cüneyt Özyaşar kimdir? Adnan Oktar'ın koruması Cüneyt Özyaşar tutuklandı mı?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar'ın koruması Cüneyt Özyaşar, mahkemece tutuklandı. Peki Cüneyt Özyaşar kimdir? Nerelidir?

11 Temmuz 2018 Çarşamba günü sabah saatlerinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; Suç Örgütü Lideri Adnan başta olmak üzere, 129'u erkek 106'sı ise kadın toplamda 235 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Adnan Oktar’ın koruması olan Cüneyt Özyaşar da vardı. Cüneyt Özyaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.