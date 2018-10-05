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Adnan Oktar'ın şok görüntüleri ortaya çıktı

Toplum tarafından yaptığı sapkın yayınlarla tanınan ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın Yahudilerin dini törenine katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

05 Ekim 2018 Cuma 10:31
Adnan Oktar'ın şok görüntüleri ortaya çıktı

yeniakit.com.tr/Özel- Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın Yahudilerin dini törenine katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Her fırsatta İsrail ve Yahudilere methiyeler dizen Oktar'ın görüntülerinin ortaya çıkması bir kez daha Adnan Oktar'ın İsrail'le olan bağlantısını akıllara getirdi.

Müslümanların katılması yasak!

Fotoğraflarda Oktar'ın Yahudi din adamlarıyla sıcak ve samimi görüntüleri dikkat çekti. Müslümanlar'ın Yahudilerin dini törenlerine katılmasının yasak olduğu bilinirken Adnan Oktar'ın bu dini törene nasıl alındığı ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

Masonluk belgesi verdiler

1999 yılında Adnan Oktar'a yönelik düzenlenen operasyon için dönemin İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, "İnternete baktığınızda da İsrail'in o dinci gruplarıyla irtibatlarını göreceksiniz. Buna 'masonluk' belgesi verdiler" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Filistin'i bombalamasını savundu

Yayınlarında sürekli İsrail'i öven hatta övmekle kalmayıp İsrail'in Filistinli'leri bombalamasını bile "Onlar da İsrail'e füze atmasın" diyerek savunan, Adnan Oktar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı için de "İsrail'in Kudüs'ü tarihi bir şehir olarak muhafaza etmesi gerekiyor" açıklamasında bulunarak İsrail'e desteklerini sunmuştu.

'İsrail soyundanım'

Yaptığı sapkın yayınlar sonrası düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın daha önce yaptığı bir açıklamada "İsrail soyundanım" dediği bilinirken İsrail'le ve Yahudilerle nasıl bir bağlantısı olduğu merak ediliyor.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:31
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