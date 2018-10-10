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Adnan Oktar soruşturmasında Tarkan Yavaş da yakalandı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda Oktar’ın sağ kolu Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile bunları sakladıkları ileri sürülen 7 kişinin daha yakalandığı bildirildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 08:57

Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile onların saklanmasına yardım ettiği öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Adnan Oktar grubunun 2 numaralı ismi olduğu belirtilen ve operasyondan beri firari olarak aranan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla Göktürk’teki bir evde yakalandı.  Yavaş ve Yumlu'nun gizlenmelerinde yardımcı olduğu belirtilen 7 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 08:57
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. Tarkan Yavaş

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