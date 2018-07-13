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Adnan Oktar'ın paraları say say bitmiyor!

Yaklaşık 1 yıldır İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü'nün takibinde olan ve geçtiğimiz günlerde kaçmaya çalışırken enselenen Adnan Oktar'ın üzerinde yüklü miktarda nakit ele geçirilirken, kasalarda bulunan paraların sayımı da hala devam ediyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:10
Adnan Oktar'ın paraları say say bitmiyor!

Mali polis tarafından polisten kaçarken Sarıyer’de yakalanan 62 yaşındakiAdnan Oktar, yakalandığı sırada yanında ’Kedicik’ olarak ünlenen ve televizyon kanalında program yaptığı kadınlardan Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı.

YAKALANDIĞI ARABADA BİR ÇANTA DOLUSU DÖVİZ

Oktar ve Ürer’in bulunduğu arabada yaklaşık 50 bin lira para ve bir çanta dolusu döviz ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, 400’den fazla flash bellek, 70 silah, 3 binden fazla mermiye el konulduğu, kasalarda bulunan yüklü miktardaki para ve dövizin sayımının ise hala devam ettiği aktarıldı.

HER AY YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLAR

Herhangi bir işte çalışmayan ve ne iş yaptığı tam olarak bilinmeyen Adnan Oktar'ın bu parayı nasıl kazandığı merak edilirken. Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Oktar'ın nasıl para kazandığıyla ilgili ifadeleri kullanmıştı;

İşte yazının o bölümü:

1- İsrail’den Türkiye’ye gelen kimlikleri tespit edilen hahamlar, milletvekilleri ve siviller üzerinden nakit akışı oluyor. 15-20 kişilik gruplar halinde İsrail’den Türkiye’ye geliyorlar. Her biri üzerine 15-20 bin dolar para alıyor. Türkiye’ye geldiklerinde bu para toplanıp örgüte elden teslim ediliyor.

2- Müritlerin ve ailelerinin parasına çöküyorlar. Çalışan müritlerin maaşlarının tamamına el konuyor. Diğer gelirlerden örgüt adına hak isteniyor. Söz gelimi bir müride miras kaldığında “ecrin” adı altında o mirastan örgüte pay alınıyor.

3- Paravan şirketleri var. Bu şirketler hayali ihracat yapıyor. Bir kişi adına açılıp kapatılan 20 farklı şirketten bahsediliyor.

4- Şantaj-tehdit... Kaynaklarıma örgütün bu kanallardan elde ettiği aylık ortalama geliri sordum. Aldığım cevabı aynen yazıyorum: “Her ay sabit bir gelirden bahsetmek zor. Sürekli değişiyor. Ancak hiçbir ay milyon doların altına inmiyor. Şöyle düşünün en basitinden evdeki bir FENDİ yastığın fiyatı 3 bin lira!”

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 11:10
  1. mali polis
  2. adnan oktar
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