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Şarlatan Adnan'ın nasıl mason olduğu ortaya çıktı!

Suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar'ın 1 milyon 50 bin euro vererek 33'üncü dereceden mason olduğu ortaya çıktı. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ifade veren C.Ö. isimli müşteki Oktar'ın o belgeyi nasıl aldığının detaylarını anlattı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:08
Şarlatan Adnan'ın nasıl mason olduğu ortaya çıktı!

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın 1 milyon 50 bin euro vererek 33'üncü dereceden mason olduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında ifade veren C.Ö. isimli müşteki Oktar'ın o belgeyi nasıl aldığını anlattı:

"Adnan Oktar 2012'de, yurtdışında daha büyük nüfuz elde etmek için mason olması gerektiğini söyledi ve benden araştırma yapmamı istedi. Ben de dünyadaki en güçlü mason localarının İskoç Rit ve P2 mason locaları olduğunu öğrenip bildirdim. Rit'e üye olmak için İngiltere'de yaşaması gerekiyordu. P2 Mason locasıyla bağlantı kurmamı istedi. Her defasında 350 bin euro olmak üzere 3 defa para vererek 33. dereceden mason olmasını sağladık. Bu vesileyle 2014'te İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini Türkiye'ye gelerek Adnan Oktar ile görüştü. Bu loca Washington mason locası ile de ortak hareket ettiği için Trump'ın başkanlığa kabul gününde davet alındı. Adnan Oktar'ı temsilen Oktar Babuna ve yanındaki kişi katıldı. Bu davetiyeleri almak için Adnan Oktar 200 bin dolar para ödedi."

(Sabah)

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 07:08
  1. adnan oktar
  2. mason

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp17 dk önce
    İşte satılmış adam böyle olur !
  • ÖmerÖmer7 dk önce
    Türkiye cumhuriyetbutur ajanlara fırsat vermemeli
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