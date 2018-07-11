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Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle ispatlandı

Bugün yapılan operasyonla gözaltına alınanOktar'ın MOSSAD ile bağlantısı ortaya çıktı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 19:40
Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle ispatlandı

Kamuoyunda kedicikleriyle bilinen Adnan Oktar'ın şoke eden fotoğrafları ortaya çıktı. İsrailli vekille birkaç kez gizli gizli görüşen Adnan Oktar'ın bilgileri MOSSAD'a verdiği aktarıldı. Bu yıl içinde İsrailli vekille birkaç kez görüşen Adnan Oktar'ın bilgileri MOSSAD'a verdiği ifşa oldu. Yapılan bu görüşmeler sonrasında Adnan Oktar'ın geçmiş yıllara dönük ziyaretleri de incelemeye alındı.

Adnan Oktar ile İsrailli vekilin fotoğrafı...

PARA KARŞILIĞI BİLGİ AKTARIYORLAR

Azerbaycan uyruklu iki hackerin para karşılığında, MOSSAD'a bilgi aktarıldığı da belirlendi. Milyon dolarlar karşısında MOSSAD'ın istediği bilgileri çalan hackerler önce bunu İsrailli vekile veriyor oradan da MOSSAD'a aktarıyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 19:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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