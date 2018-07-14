Adnan Oktar'ın talebeleri arasında bomba ünlü isimler var!
11 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda Adnan Oktar’ın da bulunduğu 192’si yakalanmıştı. Adnan OktarA9 TV’deki programında kendisinin yetiştirdiği talebelerini isimlerini tek tek açıklamıştı.14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:07
11 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı kararı bulunan 235 kişiden aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 192’si yakalanmıştı. Adnan Oktar operasyon öncesinde A9 TV’deki programında kendisinin yetiştirdiği talebelerini isim vererek tek tek tanıştımştı. İşte Adnan Oktar’ın kendi ağzından talebelerinin isimleri
Acun Ilıcalı: Ünlü TV programcısı
Esat Yontuç:
Tuba Çalkılıç Türkiye Gehç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi
Esra Atik: AK Parti İstanbul 24. Dönem İstanbul Milletvekili adayı
Caner Taslaman: İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde profösürmüş. İslami güye Adnan Oktar’dan öğrenin kişiymiş
Teyfur Erdoğdu: Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde profösür. TRT’de Habertürk’te vs. birçok TV kanallarında programlara çıkıyor.
Ayşin Altuniç Güven: İYİ Parti kurucu üyesi
Ömer Cenker Ilıcalı: Kendisine ait KBB cerrahi polikiliniği var
Heval Zeliha Yüksel
Kerem Hasanoğlu
Aslı Tezcan Karaçorlu
Arzu Atabarut
Kerem Özçapkın
Tuğba Zeybek
Tuğçe Eyilik
Pınar Turan (Rahmi Turan'ın kızı): Sözcü Gazetesi yazarı
Nedim Keçeli: (Orhan Keçeli'nin oğlu, Orhan Keçeli DYP kurucularından) Seba İnaaşt yönetim kurulu Başkanı
Çağla Saraç: Doğuş Holdingin Sanat Danışmanı
Gülnaz Kancal: Çarmıklı Holding patronu Ali Rıza Çarmıklı'nın torunu
Didem Ergüven: CNN Türk reklam grup başkanı
Neşe Kemer Kolbaşı: Ailesi Atasay Kuyumculuğun sahiplerinden
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