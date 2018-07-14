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Adnan Oktar'ın talebeleri arasında bomba ünlü isimler var!

11 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda Adnan Oktar’ın da bulunduğu 192’si yakalanmıştı. Adnan OktarA9 TV’deki programında kendisinin yetiştirdiği talebelerini isimlerini tek tek açıklamıştı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:07
Adnan Oktar'ın talebeleri arasında bomba ünlü isimler var!

11 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı kararı bulunan 235 kişiden aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 192’si yakalanmıştı. Adnan Oktar operasyon öncesinde A9 TV’deki programında kendisinin yetiştirdiği talebelerini isim vererek tek tek tanıştımştı. İşte Adnan Oktar’ın kendi ağzından talebelerinin isimleri

Acun Ilıcalı: Ünlü TV programcısı

Esat Yontuç:

Tuba Çalkılıç Türkiye Gehç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi

Esra Atik: AK Parti İstanbul 24. Dönem İstanbul Milletvekili adayı

Caner Taslaman: İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde profösürmüş. İslami güye Adnan Oktar’dan öğrenin kişiymiş

Teyfur Erdoğdu: Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde profösür. TRT’de Habertürk’te vs. birçok TV kanallarında programlara çıkıyor.

Ayşin Altuniç Güven: İYİ Parti kurucu üyesi

Ömer Cenker Ilıcalı: Kendisine ait KBB cerrahi polikiliniği var

Heval Zeliha Yüksel

Kerem Hasanoğlu

Aslı Tezcan Karaçorlu

Arzu Atabarut

Kerem Özçapkın

Tuğba Zeybek

Tuğçe Eyilik

Pınar Turan (Rahmi Turan'ın kızı): Sözcü Gazetesi yazarı

Nedim Keçeli: (Orhan Keçeli'nin oğlu, Orhan Keçeli DYP kurucularından) Seba İnaaşt yönetim kurulu Başkanı

Çağla Saraç: Doğuş Holdingin Sanat Danışmanı

Gülnaz Kancal: Çarmıklı Holding patronu Ali Rıza Çarmıklı'nın torunu

Didem Ergüven: CNN Türk reklam grup başkanı

Neşe Kemer Kolbaşı: Ailesi Atasay Kuyumculuğun sahiplerinden 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:07
  1. İstanbul
  2. Çağla Saraç
  3. Gülnaz Kancal
  4. Neşe Kemer Kolbaşı
  5. acun ılıcalı
  6. Tuğba Zeybek
  7. Ömer Cenker Ilıcalı
  8. adnan oktar

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