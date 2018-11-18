Adnan Oktar'ın kediciğinden bomba itiraf! "5 yıl bir çatıda alıkonuldum"

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Adnan Oktar suç örgütünde iki itirafçı daha ortaya çıktı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Muazzez ve Yıldız Arık kardeşlerin en büyükleri Filiz Arık’ın ise hala Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulundukları öğrenildi.

"Babamdan kalan mallara örgüt el koydu"

Örgütten ayrılan iki kardeş, ifadelerinde Adnan Oktar’ın örgüt üyelerinden birine verdirdiği vekaletname ile babalarından kalma Fatih Çarşamba’da 2 daire 1 dükkan ve aracın ellerinden alınıp örgüte verildiğini belirtti.

Adnan Oktar ceza olarak kızların saçlarını ve kaşlarını kazıtıyordu

Yıldız Arık’ın diğer bir görevinin de Adnan Oktar’ın örgüt içinde cezalandırdığı bayan müritlerinin kesilen saçlarını ve kazınan kaşlarını düzelten kişi olduğunu ifade etti ve bunun için Adnan Oktar tarafından dışarda eğitim aldığını ifade etti. Ayrıca, Adnan Oktar ın istediği kızların sunulmasında, üst baş ve kılık kıyafetlerin istediği şekilde giyilmesini sağladığını belirtti.

100 sayfa şok itiraf

Örgütü bütün yönleriyle deşifre eden en küçük kardeşleri olan Muazzez Arık’ın, Adnan oktar’ın emri ile 5 yıl bir evin en üst katında teknolojik ve haberleşme araçlarından uzak tutularak alıkonulduğunu ifadelerinde yer verdiği öğrenildi. Yaklaşım 100 sayfa ifade veren arık kardeşler denetimli serbestlik kanunu çerçevesinde serbest kaldılar. Bu itiraflar kapsamında soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

Kaynak: Yeniakit.com.tr