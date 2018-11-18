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Adnan Oktar'ın kediciğinden bomba itiraf! "5 yıl bir çatıda alıkonuldum"

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İstanbul’da yaptığı konuşmada “Televizyonda sazlı sözlü programlar yapan ekran soytarıları” diyerek yine Adnan Oktar ve örgütüne bir kez daha dikkat çekti. Örgütten ayrılan Muazzez Arık ve Yıldız Arık’ın bugün şok itirafları ortaya çıktı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak önemli itiraflardan bulunan iki kardeş örgütün babalarından kalan mallarına el koyduğunu ve 5 yıl bir evin çatı katında alıkonulduğunu belirtti. 100 sayfa ifade veren iki kardeşin itirafları doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

18 Kasım 2018 Pazar 12:52
Adnan Oktar'ın kediciğinden bomba itiraf! "5 yıl bir çatıda alıkonuldum"

 yeniakit.com.tr  özel haber  

Adnan Oktar suç örgütünde iki itirafçı daha ortaya çıktı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Muazzez ve Yıldız Arık kardeşlerin en büyükleri Filiz Arık’ın ise hala Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulundukları öğrenildi.

"Babamdan kalan mallara örgüt el koydu"

Örgütten ayrılan iki kardeş, ifadelerinde Adnan Oktar’ın örgüt üyelerinden birine verdirdiği vekaletname ile babalarından kalma Fatih Çarşamba’da 2 daire 1 dükkan ve aracın ellerinden alınıp örgüte verildiğini belirtti.

Adnan Oktar ceza olarak kızların saçlarını ve kaşlarını kazıtıyordu

Yıldız Arık’ın diğer bir görevinin de Adnan Oktar’ın örgüt içinde cezalandırdığı bayan müritlerinin kesilen saçlarını ve kazınan kaşlarını düzelten kişi olduğunu ifade etti ve bunun için Adnan Oktar tarafından dışarda eğitim aldığını ifade etti. Ayrıca, Adnan Oktar ın istediği kızların sunulmasında, üst baş ve kılık kıyafetlerin istediği şekilde giyilmesini sağladığını belirtti.

100 sayfa şok itiraf

Örgütü bütün yönleriyle deşifre eden en küçük kardeşleri olan Muazzez Arık’ın, Adnan oktar’ın emri ile 5 yıl bir evin en üst katında teknolojik ve haberleşme araçlarından uzak tutularak alıkonulduğunu ifadelerinde yer verdiği öğrenildi. Yaklaşım 100 sayfa ifade veren arık kardeşler denetimli serbestlik kanunu çerçevesinde serbest kaldılar. Bu itiraflar kapsamında soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

Kaynak: Yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 12:52
  1. Tekirdağ
  2. Adnan Oktar
  3. kedicik
  4. itiraf
  5. yıldız arık
  6. Filiz Arık

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc43 dk önce
    Ya bu Ülkede her kim birkac yanina Adam / yamak buldugunda bir cete olusturup kendi hakimiyetini kurup ahkam kesiyor. Bu is bu Kadar ucuzmu, neden bunlari bastan dagitamiyorsunuz.Esrar/Terör ve bu cetelerin kökünü kurutmadan bu millet hürdegildir.
  • Ismail Hakki kösemenIsmail Hakki kösemen47 dk önce
    Bunlar da Islamin baska bir versionu...Ne cok sahtekar üretirmis.. Gün gecmiyorki bir Seyh, Tarikat reisi, ya da bir baska cember sakalli bir herze yemesin...Hepsi de din ve Allah adina...Isin basinda bunlara kol Kanat geren bir iktidar oldukca daha cok ugrasacagiz bu sapkinliklarla...
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