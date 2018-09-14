Ayça Pars kimdir? Kedicik Ayça Pars neden serbest bırakıldı?

Türkiye Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonu çok konuşmuştu. Verilen ifadelerde Adnan Oktar’ın karanlık yüzü deşifre edilmişti. Örgütün yayınlarından sorumlu isim olan Ayça Pars etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Ayça Pars örgüte yönelik çok önemli bilgiler verdi. Peki Ayça Pars kimdir? Ayça Pars ifadesine neler söyledi? Ayça Pars neden serbest bırakıldı?

Kocaeli F1 Yüksel Güvenlikli Cezaevi'nde 'suç işlemek için örgüt kurmak" iddiasıyla tutuklanan Ayça Pars, İstanbul 8'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tahliye edilen ilk isim oldu.

Geçtiğimiz aylarda yapılan operasyonla yakalandıktan sonra tutuklanan Adnan Oktar ve örgüt üyeleri cezaevlerine konmuştu. Örgütün yayınlarından sorumlu Ayça Pars avukatının itirazı üzerine cezaevinden tahliye edildi. Ayça Pars için şu ifadeler yer aldı: "Canlı yayınlarda rejide Meral Kalça ile görev yapar, yayınevindeki işlerle ilgili yöneticidir. Örgütün internet sitelerinin şifreleri kendisinde durur, yayından kaldırılan internet içeriklerinin bulunduğu hard diskleri saklar. Yönetici bacıdır."