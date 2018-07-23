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Adnan Oktar’ın karanlık arşivi günyüzüne çıkıyor

Adnan Oktar Suç Örgütü’nün FETÖ gibi fişleme belgeleri oluşturduğu ve özel olarak toplanan bilgileri bu dokümanlara kaydettiği öne sürülerken, ilk incelemelerde, tuzağa düşürülenlerle ilgili fişleme belgeleri bulundu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:16
Adnan Oktar’ın karanlık arşivi günyüzüne çıkıyor

Çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü'ne örgüte yönelik operasyon yapılan adreslerde ele geçirilen harici disk, bilgisayar, hafıza kartı başta olmak üzere 2 bin 500 adet dijital materyalin incelemesi hem İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi hem de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. İnsanların şantaj amaçlı özel görüntülerinin olduğu iddia edilen örgütün dijital arşivi polisler tarafından taranmaya başlandı.

İddialara göre; yapılan ilk incelemelerde insanlarla ilgili kişisel bilgilerin olduğu dokümanlar bulundu. Örgüt üyelerinin tıpkı FETÖ gibi fişleme belgeleri oluşturduğu ve özel olarak toplanan bilgileri bu dokümanlara kaydettiği iddia edildi. İddialara göre; yine örgütün üyeleri, geçmişte örgütten ayrılan kişilerle ilgili bilgileri de özel olarak ve şantaj amacıyla muhafaza etti. Arşivde çok sayıda montajlı fotoğrafın olduğu belirtiliyor.

SİLİNEN ARŞİV GERİ GETİRİLECEK

Geçmişte örgütten ayrılan veya örgüte dava açan kişilerin kişisel bilgileri, adres ve iletişim bilgileri ve dava ile mahkeme dosyası bilgileri de dijital arşivde ele geçirildi. İddiaya göre; örgütün emniyet ve yargı ayağında "Köstebek" olarak görevlendirilen örgüt üyeleri gizli bir şekilde edindikleri söz konusu bilgileri örgütün bilgi işlem sorumlularına aktarıyordu. Siber polis, geçmişte silinen verilerin de geri getirileceğini bildirdi.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:16
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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