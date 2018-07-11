Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV'nin yayını kesildi!

Adnan Oktar ve suç örgütüne karşı İstanbul merkezli 5 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Suçlamalar arasında yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj iddiaları yer alıyor.

KANALININ YAYINI KESİLDİ

Operasyon kapsamında Oktar'ın sık sık sözde sohbet programları yaptığı A9 TV kanalının bulunduğu villaya da polisler baskın düzenledi. A9 TV'nin yayını kesildi. Kanalın internet yayını ise halen devam ediyor.