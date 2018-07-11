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Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV'nin yayını kesildi!

Adnan Oktar suç örgütüne karşı bu sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Adnan Oktar dahil yüzlerce kişi gözaltına alındı. Oktar'ın sık sık yayın yaptığı A9 TV kanalının da yayını kesildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:33
Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV'nin yayını kesildi!

Adnan Oktar ve suç örgütüne karşı İstanbul merkezli 5 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi.  Suçlamalar arasında yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj iddiaları yer alıyor.

KANALININ YAYINI KESİLDİ

Operasyon kapsamında Oktar'ın sık sık sözde sohbet programları yaptığı A9 TV kanalının bulunduğu villaya da polisler baskın düzenledi. A9 TV'nin yayını kesildi. Kanalın internet yayını ise halen devam ediyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:33
  1. İstanbul
  2. adnan oktar
  3. A9 TV

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