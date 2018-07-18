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Adnan Oktar tüm suçlamaları reddetti

Emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan Adnan Oktar, akıl sağlığının yerinde olduğunu belirterek kendisine yöneltilen bütün suçlamaları reddetti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:04
Adnan Oktar tüm suçlamaları reddetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz’da Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında gözaltında bulunan 187 kişinin ifadeleri beri alınmaya devam ediyor.

Oktar'ın ifadesinin de alınmaya başlandığı öğrenildi. Polis ekipleri, Oktar’ın ifadesi sırasında 3 avukatın hazır bulunduğunu, ifadeye sırayla eşlik ettiklerini belirtti.

Saatlerdir devam eden ifadesinde Oktar’ın, kendilerini dini bir grup olarak tanımladığı öğrenilirken, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öne sürüldü. Polis ekiplerinin Oktar’a akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili sorduğu soruya ise "Yerinde" şeklinde cevap verdiği ifade edildi.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:04
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. ifade

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