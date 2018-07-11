Adnan Oktar'ın iki numaralı adamı Tarkan Yavaş kaçtı! Silahlı...
Adnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi Tarkan Yavaş’ın operasyon sırasında silahıyla birlikte kaçtığı ortaya çıktı.11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:23
Adnan Oktar'ın iki numaralı adamı Tarkan Yavaş kaçtı.
Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor.
SİLAHLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.
Kaynak: Sabah
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