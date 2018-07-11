Adnan Oktar'ın iki numaralı adamı Tarkan Yavaş kaçtı! Silahlı...

Adnan Oktar'ın iki numaralı adamı Tarkan Yavaş kaçtı.

Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor.

SİLAHLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Sabah