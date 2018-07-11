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Adnan Oktar'ın iki numaralı adamı Tarkan Yavaş kaçtı! Silahlı...

Adnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi Tarkan Yavaş’ın operasyon sırasında silahıyla birlikte kaçtığı ortaya çıktı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:23
Adnan Oktar'ın iki numaralı adamı Tarkan Yavaş kaçtı! Silahlı...

Adnan Oktar'ın iki numaralı adamı Tarkan Yavaş kaçtı. 

Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor.

SİLAHLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:23
  1. Tarkan Yavaş
  2. Adnan Oktar

YORUM YAZ

  • OsmanlıOsmanlı1 sa önce
    Adıl yöneten pislik kaçmış. Adnan Oktar salak ve paravan
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    BÖYLE SAPIK EVLERİN MALİKANELERİN GİZLİ YOLLARI TÜNELLERİ OLUR, BUNU TAHMİN ETMEK ZOR BİRŞEY DEĞİL? OPERASYONU YÖNETEN DEVLET YETKİLİSİ KAÇIRMASAYDINIZ?? ADİL ÖKÜZÜ ARAMA TİMİ KUR BAŞINDAKİ MÜDÜR FETÖCÜ ÇIKSIN????
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