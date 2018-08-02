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Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı! Annesinden harçlık alırmış

İstanbul Mali Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:07
Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı! Annesinden harçlık alırmış

Adnan Oktar, “külliyen yalan külliyen iftira” dediği sorgusu 164 sayfa tuttu. Oktar, "Kazandığım tüm parayı cebime koyuyorum. Hiçbir bankada hesabım yoktur. Annem hayatta bazen annemden harçlık alırım. Suç örgütü değiliz, iyi niyetli arkadaş grubuyla yaşıyoruz ve mehdi değilim" dedi.

İstanbul Mali Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 169 kişi tutuklanmıştı. Oktar’a 353 soruldu, inkar ettiği sorulara “külliyen yalan külliyen iftira” dediği sorgusu 164 sayfa sürdü. Ara ara 1 buçuk günde tamamlanan sorgunun detayları:

SUÇ ÖRGÜTÜ DEĞİLİZ

Oktar’a ilk sorulan sorular arasında pasaportunun olup olmadığı oldu. Oktar, “Hiçbir zaman yurtdışına çıkmadım. İstanbul Felsefe Anabilim dalını 3 yıl okudum. Burada koministlerin baskısı yüzünden okuyamadım” dedi. Oktar, operasyon sırasında da ele geçirilen nakit paraları da, ücretli bir yerde çalışmamasına rağmen açıklayamadı. Oktar’ın polise verdiği cevapları şu şekilde: Herhangi şirketim yoktur. Sadece yazarlık yapıyorum. Aylık olarak 3 bin ila 3 bin 500 lira para kazanıyorum. Bir muhasebecim yok. Muhafaza ettiğim bir kasa veya finansal kurum yoktur. Kazandığım tüm parayı cebime koyuyorum. Hiçbir bankada hesabım yoktur. Annem hayatta bazen annemden harçlık alırım. Suç örgütü değiliz, iyi niyetli arkadaş grubuyla yaşıyoruz ve mehdi değilim.

YURTDIŞI İÇİN 'HAYIR İŞİ' DEDİ

Yemine gerek yok zaten Müslüman demek birbirini koruyan, kollayan birbirine veli olan demektir. Bu zaten Allah’a karşı verilmiş bir yemindir. Başka da bir yemin yoktur. Örgütte kıyılan imam nikahını da kabul etmiyorum. Benimle tanışıp ayrılan 8 binin üzerinde insan vardır. İslam da baskı yoktur isteyen gelir isteyen gelmez. Yurtdışında faaliyet olarak yazmış olduğum kitapların dağıtılması vardır. Benim bir talimatım yok. Sevenlerimin gönüllü faaliyetleridir. Bu işlere kitap çalışmalarımdan dolayı vaktim yok. Vaktim olsa da benim ilgileneceğim bir husus değil. Bunlar müstakil hayır faaliyetleridir.

NURAY’IN ABİSİ DE TUTUKLU!

250 müştekinin verdiği ifade doğrultusunda sır olarak adlandırılan 3 intihar olayı incelemeye alınmıştı. Büyükçekmece’de 2000'de intihar eden Nuray Tınar’la ilgili önemli bir detay dikkat çekiyor. Tınar’ın ağabeyi Salih Tınar, Oktar’ın önemli adamlarından biri olduğu öğrenildi. Salih Tınar 11 Temmuz günü Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Tutuklanan Tınar, aynı zamanda Global yayıncılık firmasından sorumlu olduğu belirtiliyor. 

(Akşam)

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 07:07
  1. İstanbul
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