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Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı: "Bu iftiraları kesinlikle kabul etmiyorum"

Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında savcılık tarafından tutuklamaya sevk edilen 176 şüpheliden aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna’nın da bulunduğu 116 kişi tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 74 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:55
Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı: "Bu iftiraları kesinlikle kabul etmiyorum"

Tutuklanan Adnan Oktar hakimlikte verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek şunları söyledi.

"Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim. Ayda 3 bin 500 TL gelirim olmakla başkaca bir gelirim yoktur. Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır.

"İDDİALARI ÇİRKİN BULUYORUM"

Yurtdışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil. Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum. Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim, halkın içinde yaşayan bir kişiyim, milletin içinde yaşayan TV’de yaşayan bir kişi olmakla herkes halk da beni görür tanır. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim. Dürüst insanlarla yaşamayı seven, dost olmayı seven, arkadaş çevresi olan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum kabul etmiyorum. Bize karşı atak yapan bu grup 25-30 kişilik bir gruptur. Bunları da biliyoruz. İnternette de bunları yapılacak operasyonları ifşa eden kişiler vardır. Bu kız çocuklarına tecavüz olaylarını ise kesinlikle kabul etmiyorum. Bu da iftiradır.  Kız çocuklarının ailelerine 50 bin TL para vererek onları aldığımıza dair iddialar vardır. Halbuki ben hayatımın her evresinde dikkatli olduğu gibi kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. O bahse konu küçük kızla annesi ile birlikte geldi. Ancak eve almadım, bahçede görüştük gönderdim. Bu iftiraları kabul etmiyorum. Atatürkçü milliyetçi bir kişiyim" 

(Habertürk)

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 07:55
  1. Adnan Oktar
  2. ifade
  3. operasyon

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    akit ne hoşunuza gitmiştir bu delinin ATATÜRKÇÜ yüm demesi değilmi..
  • araara58 dk önce
    ya ben de marslıyım. dünyaya uğradım bi mehdiyi görim dedim...
  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli1 sa önce
    ... git na....ussuz Atatürkçüymüş. Bu ve bunlar gibi sahtekarların, üçkağıtçıların, ibnelerin sıkıştıklarında sığındıkları tek liman: atatürkçülük.
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    SENİN GİBİ ATATÜRKÇÜNÜN....... İSRAİL ÇOCUĞU SAPIK ŞARLATAN MÜSLÜMAN DÜŞMANI....... YAHUDİ
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