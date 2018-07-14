Adnan Oktar Fetullah Gülen sevgisini böyle anlatmış!

Türkiye Cumhuriyeti devleti aynı FETÖ gibi Adnan Oktar ve çetesinin üzerine çöktü. Yıllardır insanları istismar ederek arkasında binlerce mağdur bırakan Adnan Oktar ve kedicikleriyle militanları geçtiğimiz günlerde düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alındı.

Oktar’a yöneltilen suçlamalardan bir tanesi de FETÖ terör örgütüyle irtibatlı olduğu yönündeki suçlamalar. İddialara göre Oktar, FETÖ’nün önemli isimlerinden olan Tuncay Opçin ve Mehmet Baransu ile sık sık görüşmüş.

Bu iddiaları güçlendirecek bir delil ise sosyal medyada sık sık paylaşılmaya başlandı. Adnan Oktar A9 kanalında yaptığı programların birinde teröristbaşı Fethullah Gülen için övgü dolu sözler söylemiş.

Oktar, FETO’nun Mehdi öncüsü olduğunu ve Mehdiyete zemin hazırladığını iddia ederek Gülen’in ‘Kahtani’ olabileceğini söyledi. Fetullah Gülen’i çok sevdiğini belirten Adnan Oktar, Gülen’in de kendisini çok sevdiğini ve takdir ettiğini anlatıyor.