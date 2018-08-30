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Adnan Oktar'ın evinden çıkan el yazması Tevrat şaşırttı

Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’ın Çengelköy’deki evinde ele geçirilen el yazması Tevrat’ın sadece sinagoglarda bulunması gereken çok önemli bir eser olduğu belirlendi. Mali polis, bu çok değerli Tevrat’ın Oktar grubunun eline nasıl geçtiğini araştırıyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:14
Adnan Oktar'ın evinden çıkan el yazması Tevrat şaşırttı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar suç örgütünün Çengelköy’deki evi ile Ümraniye’de bulunan bir depoda kamyonlar dolusu tarihi eserlere el koydu. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Adnan Oktar grubundan ele geçirilen tarihi eserler incelenmek için Ayasofya Müzesi Müdürlüğü ile Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Adnan Oktar grubundan ele geçirilen el yazmalı Tevrat’ın , sadece Sinagoglarda bulunması gereken nitelikte önemli bir eser olduğunu tespit edildi. Mali polis, Tevrat’ın Adnan Oktar grubunun eline nasıl geçtiğin konusunu da araştırmaya başladı. Türk İslam Eserleri Müzesi’ne gönderilen eserlerden bir bölümünün tarihi eser niteliğinde, bir bölümünün de tarihi eser niteliğinde olmadığı belirtildi

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 07:14
  1. İstanbul
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