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Adnan Oktar evinde yakalanıp gözaltına alındı! İşte o anlar

Yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj iddiaları ile Adnan Oktar ve bağlılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Adnan Oktar İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı işte o anlar...

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:14
Adnan Oktar evinde yakalanıp gözaltına alındı! İşte o anlar

Kamuoyunda Adnan Oktar ve kedicikler olarak bilinen kişilere operasyon için sonunda düğmeye basıldı. Operasyonda grubun lideri Adnan Oktar'ın da bulunduğu 235 kişi gözaltına alındı. 

Yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj iddiaları ile Adnan Oktar ve bağlılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Adnan Oktar İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı.

Adnan Oktar ve mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin ilk görüntülür:

1999'DA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Polis, daha önce de Adnan Oktar ve kedicikler denilen kızlara yönelik operasyonlar gerçekleştirmişti. Bunlardan en yenisi, Avusturyalı bir babanın bu yılın ocak ayında İstanbul'a gelerek 19 ve 17 yaşındaki kızlarını Adnan Oktar'ın televizyon programında gördüğünü belirtmesi ve savcılığa başvurmasıydı ve yürütülen operasyondu. 1999 yılında da, Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) döneminde, 2 bin polis Adnan Oktar'ın İstanbul Silivri'deki çiftliğini basmış ve Adnan Oktar ile birlikte 75 mensubunu gözaltına alınmıştı.

Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar'a son dakika operasyon!

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:14
  1. İstanbul
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