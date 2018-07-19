Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?

yeniakit.com.tr Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, Akit TV canlı yayınında yazar Süleyman Yeşilyurt’u konuk etti. Yıllar önce “Yahudi Dönmeleri” isimli kitabı kaleme alan Yeşilyurt, söz konusu kitabında Babuna ailesinin iç yüzünü anlatmış. Canlı yayında kitabındaki bilgilerden bahseden Yeşilyurt, aynı zamanda Adnan Oktar ve ailesi ile, Oktar Babuna ile ailesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“DIŞI MÜSLÜMAN, İÇİ YAHUDİDİR”

“Yahudi Dönmeleri” isimli kitabında Babuna ailesini anlatan Yeşilyurt, kitabunda Oktar Babuna'nın şu sözlerine yer vermiş:

“Bu hususu Sayın bakanlığınıza bildirmekte hiçbir beis görmüyorum. Babuna Ailesi Sabetaycı’dır. Yani dışı Müslüman, içi Yahudi’dir. Kendini Müslüman gösteren, ama gerçekte Müslümanlıkla da hiçbir ilgili bulunmayan Yahudi bir ailedir.”

ADNAN OKTAR’IN GERÇEK İSMİ

Mehmet Özmen’in konuğu olan Süleyman Yeşilyurt, “Adnan Oktar kamuoyunda Oktar soyadıyla bilinmesine rağmen asıl soyadı Arslanoğlu’dur. ” diye konuştu.