Adnan Oktar'ın davetine katılan Muazzez Ersoy, 150 Bin TL ücret almış!

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın kanalı A9'un kuruluş yıl dönümü etkinliğinde sahneye çıkan Muazzez Ersoy'un 150 bin TL, Muazzez Abacı'nın ise 100 bin TL ücret aldığını iddia etti.

"MUAZZEZ ERSOY 150 BİN TL ALDI"

Akay'ın 150 bin TL aldığını iddia ettiği Muazzez Ersoy, "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi... Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekanda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz malesef" demişti.