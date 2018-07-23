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Adnan Oktar'ın davetine katılan Muazzez Ersoy, 150 Bin TL ücret almış!

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde sahneye çıkan ve Adnan Oktar için "Çok zarif bir beyefendi" anonsu yapan Muazzez Ersoy'un, etkinlik için 150 bin lira ücret aldığı belli oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:59
Adnan Oktar'ın davetine katılan Muazzez Ersoy, 150 Bin TL ücret almış!

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın kanalı A9'un kuruluş yıl dönümü etkinliğinde sahneye çıkan Muazzez Ersoy'un 150 bin TL, Muazzez Abacı'nın ise 100 bin TL ücret aldığını iddia etti.

"MUAZZEZ ERSOY 150 BİN TL ALDI"

Akay'ın 150 bin TL aldığını iddia ettiği Muazzez Ersoy, "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi... Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekanda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz malesef" demişti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:59
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