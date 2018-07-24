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Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Oktar’ın Silivri'de koğuşuna geçtiğinde ilk olarak okumak için gazeteleri talep ettiği öğrenildi.

24 Temmuz 2018 Salı 09:18
Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

‘Adnan Hocacılar’ soruşturmasının ‘suç örgütü kurmak’, ‘cinsel saldırı’, ‘hürriyeti tahdit’ gibi birçok suçtan tutuklanan bir numaralı zanlısı Adnan Oktar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yüzlerce metrekarelik lüks malikane ve villalarda faaliyet yürüten Adnan Oktar’ın cezaevinde kalacağı koğuş belirlendi. Oktar’ın cezaevindeki ilk isteğinin ne olduğu da ortaya çıktı.

Silivri’den Edirne F Tipi cezaevine nakledilen Adnan Oktar cezaevindeki yeni koğuşuna yerleştirildi. Oktar, iki gündür kameralı gözlem odasında kalıyordu.  Dün buradan çıkarıldı ve 3 kişilik bir koğuşa konuldu. Oktar koğuşta tek başına kalıyor. Oktar’ın koğuşuna geçtiğinde ilk olarak okumak için gazeteleri talep ettiği öğrenildi.  Cezaevinde yönetimin belirlediği günlük gazeteler ücreti karşılığında mahkum ve tutuklulara verilebiliyor.

25 METRELİK KOĞUŞTA

Edirne F tipi cezaevinin internet sitesindeki bilgilere göre cezaevinde 103 adet 3 kişilik, 61 adet tek kişilik odalar var.  3 kişilik odalar 25 m alt ve 25 m üst olmak üzere toplam 50 metrelik bir alandan oluşuyor. 3 kişilik odaların havalandırmaları da 50 metrekare... Oktar’ın herhangi bir fiziki saldırıya maruz kalmaması için de tedbirler artırıldı.

Milliyet

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:18
  1. Edirne
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