0553 313 94 23

Adnan Oktar’ın ekibinde polisler de varmış! Büyük tuzak

Dün sabah itibariyle Adnan Oktar grubuna yönelik başlatılan operasyonda 170 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar devam ederken soruşturmayla ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınanlar arasında iki polisin de olduğu ortaya çıktı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:39
Adnan Oktar’ın ekibinde polisler de varmış! Büyük tuzak

Polislerin 'Adnan Hoca' grubuna adli ve polisiye konularda yardımcı oldukları ve bilgi aktardıkları iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında Adnan Hoca ve adamlarının diğer bazı kamu görevlileriyle ilişkileri de mercek altında...

BİLGİ SIZDIRMA İDDİASI!

Soruşturma kapsamındaki Oktar'ın bazı kamu görevlileriyle ilişkileri de incelemeye alındı. Gözaltı listesindeki isimler arasında iki polisin de olduğu öğrenildi. Polisler Oktar'a ve adamlarına çeşitli konularda bilgi aktarmakla suçlanıyor.  

VATANDAŞA TAZMİNAT TUZAĞI

Soruşturmada Adnan Hoca grubunun vatandaşlara yönelik ilginç bir tuzak yöntemi de tespit edildi. Bazı müştekilerin ifadelerine göre Adnan Hoca'nın 'kedicik' olarak tabir ettiği kızlarla internette yayımlanan görüntülere hakaret ve küfür içerikli yorumlar yapan vatandaşlardan tazminat davası açma tehdidiyle para alınıyor alınan para karşılığında dava açılmaktan vazgeçiliyordu.  Oktar grubunun planlı olarak uyguladığı değerlendirilen bu yöntemle yüzlerce vatandaştan para sızdırdığı iddia ediliyor. Bu şekilde para sızdırılan vatandaşlar da müştekiler arasında...

(Milliyet)

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:39
  1. polis
  2. adnan oktar

YORUM YAZ

  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli7 sa önce
    Bu şerefsiz hödük devletin gizli sırlarını, fetocu polislerden aldıkları bilgileri israile sızdırmış olabilir. Bu kadınlar kedicikler işin kamuflaj tarafı. Devlete karşı kendilerini böyle adi ve basit işlerle umursanmaz hale getirmeyi başarıp casuslık işine girmiş olabilirler. Şayet öyle bir şey yapmışsa tek kişilik hücrede müebbet almalı.
  • AslanAslan5 sa önce
    Allah için şuna Adnan hoca demeyin Adnan Oktar deyin
  • ahmetahmet8 sa önce
    vay geyik.
  • mehmet soylumehmet soylu6 sa önce
    bizim sandığımız devlet bizden başka herkese yaramış. çoğu fetönün elinde, birazı adnan okşarın elinde, biraz nato, biraz pekaka, biraz mütahhitin, büyücek parça darbeci mandacıların, bize ne kaldı? şemsiyesi
  • SelcukluSelcuklu4 sa önce
    Sadece polislermi baska kimler var? Alcaklar para icin her seylerini satiyorlar.
  • muratmurat8 sa önce
    Ben sıradan bir vatandaş olarak en az 2 sene önce fetö kadar tehlikeli dedim de devlet yeni mi anlamış tehlikesinin boyutlatırın...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de Sadece Hepsiburada’da satışta
  1. On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de..
  2. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
  3. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
  4. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
  5. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
  6. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
  7. Adana'da sosyal medyadan terör..
  8. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
  9. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
  10. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
  11. Bitki çayları ne sıklıkla..
  12. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
  13. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
  14. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
  15. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
  16. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
  17. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
  18. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
  19. Bursaspor’dan Öztekin açıklaması
  20. Kafa travmalarında bu belirtileri..
Hadım edilen sapık için flaş karar
Hadım edilen sapık için flaş karar
Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı